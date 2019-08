Rems-Murr-Kreis Immer mehr Frauen werden Opfer der Wohnungsnot

Körperliche und psychische Erkrankungen

Wenn Frauen dann tatsächlich sichtbar wohnungslos werden, gehen damit oft körperliche und psychische Erkrankungen einher, so Heiser weiter. Die unsicheren Lebensumstände ohne Wohnsitz verschlimmern die psychische Integrität zusätzlich. Das Haus Karla habe es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Frauen in solch prekären Situationen möglichst früh zu erreichen, „um genau diese Spirale zu vermeiden“. Das gestaltet sich angesichts eines immer angespannteren Wohnungsmarkts zunehmend schwierig.

Über zwölf Plätze verfügt das Haus Karla in Backnang. Im Schnitt blieben die Frauen etwa elf Monate dort, sagt Heiser. Die Nachfrage übersteige das Angebot bei weitem, so dass regelmäßig Frauen abgelehnt beziehungsweise auf die Warteliste gesetzt werden müssten. Herausfordernd sei auch, „wenn Frauen wieder so weit sind, allein zu wohnen, aber keine Wohnung finden“, fügt Barbara Greiner, Sozialarbeiterin im Haus Karla, an. Das verstopfe das System und führe dazu, dass keine neuen hilfsbedürftigen Frauen aufgenommen werden können.

„Politik muss was tun“

Wolfgang Sartorius ist deshalb klar in seinen Forderungen: „Da muss politisch Bewegung reinkommen. Die Gewichtung auf dem Wohnungsmarkt muss deutlich zugunsten des sozialen Wohnungsbaus verschoben werden.“ In den 90er Jahren, als viele Aussiedler nach Deutschland kamen, sei dieser etwa steuerlich begünstigt worden, merkt er an. „Von der Bundesregierung würden wir uns insofern etwas mehr Kreativität wünschen.“ Auch bräuchte es verstärkt präventive Programme, sagt er.

Ein Fallbeispiel

Vor dem Leben auf der Straße bewahrt wurde etwa die 31-jährige Nadine (Name geändert). Auch ihr Lebensweg ist von persönlichem Verlust geprägt. Lange Zeit habe sie sich um ihren kranken Vater gekümmert. Neben der Arbeit habe sie deshalb keine Zeit gehabt, um Kontakte zu knüpfen. Als der Vater starb, „hat mich das komplett fertiggemacht“, schildert sie. Sie habe sich zu nichts mehr aufraffen können, habe ihre Wohnung vermüllt, Rechnungen nicht bezahlt und sah sich schließlich einer Räumungsklage gegenüber.

„Mein Vermieter hat den Kontakt zu sozialen Diensten geknüpft.“ Seitdem wohnt die 31-Jährige im Haus Karla, lernt von Neuem, sich um alltägliche Dinge zu kümmern, und hofft, bald wieder auf eigenen Beinen zu stehen. In einer eigenen Wohnung.