Rems-Murr-Kreis Kliniken planen Neubau in Schorndorf

In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Patienten um ein Viertel auf über 50 000 gestiegen. „Das Herzstück ist medizinische Spitzenleistung“, sagte Nickel. Sie erklärt, dass sich die Erträge beider Krankenhäuser sogar um über 50 Prozent auf 230 Millionen Euro erhöhten. Denn behandelt werden immer kompliziertere Fälle, so dass mehr Geld in die Kassen kommt. Auf den Stationen geht es jedoch immer enger zu. Die 656 Betten in Winnenden reichen schon lange nicht mehr aus. Mit dem am Mittwoch erfolgten Okay des Landes fließen denn auch die Fördermittel, ohne die die Erweiterung nicht zu finanzieren wäre.

Was ist in Winnenden geplant?

Auf dem heutigen Parkplatz zwischen Klinik und Verwaltung entsteht ein neues, vierstöckiges Gebäude. Die Kosten werden mit 34 Millionen Euro beziffert. Im Erdgeschoss zieht das Medizinische Versorgungszentrum ein. Der erste Stock ist für Kurzzeit-Pflege (25 Plätze) reserviert; der zweite Stock wird mit einer Krankenstation (46 Betten) belegt und der vierte Stock mit einer Wahlleistungsstation (28 Betten). Der dritte Stock bleibt vorerst leer. Beim Neubau des Klinikums hatte es mehr als fünf Jahre gedauert, bis das Land die auf eigene Faust zu viel aufgestellten Betten nachträglich genehmigte.

Mit dem Baustart für den Erweiterungsbau im Frühjahr 2021 sollen auch die Bagger für ein neues Parkhaus auffahren. Während der Bauarbeiten (2021-2023) sind zwei Interimsparkplätze für Besucher und Mitarbeiter vorgesehen.

Was ist in Schorndorf geplant?

Vor gut drei Jahren stand das Schorndorfer Krankenhaus noch auf der Kippe. Selbst die Winnender Chefärzte gaben keinen Pfifferling auf die Klinik, als der horrende Sanierungsbedarf des 50 Jahre alten Hauses ruchbar wurde. Nur nach außen machte die Klinik mit ihrer frisch renovierten Fassade einen guten Eindruck. Inzwischen sind die internen Querelen beigelegt. Die Medizinkonzeption verzahnte die Kliniken eng miteinander. So sind die Chefärzte der Kardiologie, Gynäkologie und Kinderklinik für beide Häuser zuständig.

Doch statt einer bloßen Sanierung steht in Schorndorf jetzt sogar ein Neubau auf dem Plan. In einem ersten Schritt (2022-2024) soll neben dem Gesundheitszentrum ein Funktionsbau mit Notaufnahme, Kardiologie, Intensivstation und Operationssälen hochgezogen werden. Kostenpunkt: 84 Millionen Euro. Ziel dieses Funktionsbaues sei nicht zuletzt, die Notaufnahme auf den modernsten Stand zu bringen und eine erweiterte Notfallversorgung zu gewährleisten. In einem zweiten Bauabschnitt (2024-2026) könnten der alte Funktionsbau abgerissen und ein neues Bettenhaus gebaut werden. In einer dritten Phase (2026-2029) würden die Bettenhäuser hergerichtet. „Da kommt Stück für Stück einiges auf uns zu“, meinte Sigel, wies aber ausdrücklich darauf hin, dass der Kreistag das letzte Wort habe und jederzeit auf die Bremse treten könne.