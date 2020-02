Rems-Murr-Kreis Kommentar: Links, rechts – das ist nicht dasselbe

Allein im Jahr 2015 gab es in Deutschland mehr als 200 fremdenfeindliche Anschläge auf Asylunterkünfte. Auch in Unterweissach ging in jenem Jahr ein Haus in Flammen auf. Feuer-Attentate auf Flüchtlingswohnheime, ausländische Einrichtungen und migrantische Jugendliche gab es 2000 in Waiblingen, 2002 in Kleinaspach, 2003 in Murrhardt, 2005 in Unterweissach, 2011 in Winterbach. Es macht so elend müde, all das wieder und wieder schreiben zu müssen, als hätte man es nicht x-mal getan und als könnte es nicht jeder längst wissen, der es auch nur ansatzweise wissen will.

Vor solch einem Hintergrund muss selbst, wer ansonsten strenge Einwände hat gegen die Antifa, dankbar sein für jeden, der sich mit empört gegen diesen Hass. Die bürgerliche Mitte verhält sich zu all dem ja oft fast teilnahmslos still. Dass sich Neonazi-Netzwerke bis in Polizei-Apparat und Bundeswehr hinein spannen, müsste zum Beispiel eigentlich jeden einzelnen demokratischen Politiker aufschreien lassen vor Sorge. Es tröstet, wenn wenigstens die Antifa es tut.

Warum ein Vergleich von Ramelow mit Höcke Schwachsinn ist

Erst recht verstört es nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, wenn jemand Die Linke in einen Sack mit der AfD stecken will. Nicht, dass wir von FDP und CDU verlangen wollten, mit Sozialisten zu koalieren. Aber Bodo Ramelow soll ein auf links gedrehter Höcke sein? Ernsthaft?

Ist denn noch immer nicht klargeworden, dass die AfD ein durch und durch zynisches Verhältnis zum Parlamentarismus pflegt? Diese Partei versucht, unsere politischen Verhältnisse zu chaotisieren; und ist damit – zumindest, wenn Bürgerliche sich aus Dummheit oder Schamlosigkeit darauf einlassen – gruselig erfolgreich, wie die Thüringer Schande schlagend bewiesen hat.

In den Mitarbeiterstäben dieser AfD tummeln sich, vielfach nachgewiesen, Neonazis. Funktionäre dieser AfD loten bei Tagungen strategische Optionen aus mit Leuten wie Oliver Hilburger vom Zentrum Automobil, vormals Musiker der Neonazicombo Noie Werte. Die einflussreichsten Köpfe dieser AfD bezeichnen die zwölf Hitlerjahre als Vogelschiss in der deutschen Geschichte oder fordern eine 180-Grad-Wende bei der moralischen Bewertung unserer weltverbrecherischen Vergangenheit. Diese AfD gönnt sich einen Flügel, der laut Verfassungsschutz im Verdacht steht, „als Ganzes verfassungsfeindliche Ziele“ zu verfolgen. Reicht das denn immer noch nicht, damit Politiker der sogenannten Mitte sich das Mantra „Aber Die Linke ist haargenauso schlimm!“ verkneifen?

Es ist im Grunde so einfach: Ob eine Partei den Kapitalismus kritisiert oder ob eine Partei die Demokratie von innen heraus zu zersetzen sucht, den gesellschaftlichen Diskurs vergiftet und völkischen Ausgrenzungsfantasien frönt – das ist nicht dasselbe. Ob Neonazis Zugewanderte ermorden und Fremden das Dach über dem Kopf anzünden oder ob die Antifa mit manchmal fragwürdigen Aktionsformen protestiert gegen solche Unmenschlichkeit – das ist, um Himmels Willen, einfach nicht dasselbe.