Rems-Murr-Kreis Lieferengpässe: Arzneimittel werden knapp

Eine gute medizinische Versorgung sollte selbstverständlich sein. „Die Menschen in Deutschland und die Unternehmen bezahlen einen hohen Beitrag ins Gesundheitssystem, da dürfen sie auch ein entsprechendes Versorgungsniveau erwarten“, sagt Wolfgang Miller, der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Es sei besorgniserregend, in einem so elementaren Bereich von ausländischen Produktionsstandorten abhängig zu sein. Neben dem Schutz von Patientinnen und Patienten gehe es um die Stringenz gesundheitspolitischer Entscheidungen: „Es käme doch einem Schildbürgerstreich gleich, wenn Deutschland die Impfpflicht einführt, während gleichzeitig die dafür notwendigen Impfstoffe fehlen.“ Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat ihre Mitglieder befragt, wie sie die Situation einschätzen. Die Ergebnisse sind eindeutig, sagt KVBW-Chef Norbert Metke: „Viele Arzneimittel sind nicht ausreichend und zeitgerecht verfügbar, und die Versorgung ist eingeschränkt.“

Die Vorstände von Landesärztekammer und KVBW fordern deshalb eine nationale Arzneimittelreserve, wie sie auch der Arzneimittelexperte der CDU-Bundestagsfraktion Michael Hennrich ins Gespräch gebracht hat. „Die Versorgung mit Arzneimitteln muss endlich als relevant für die Basisversorgung der Bevölkerung anerkannt werden, ähnlich wie Gas oder Erdöl,“ fordert Miller. Die Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung sehen alle am Gesundheitswesen Beteiligten in der Pflicht: „Welche Medikamente in welchem Umfang vorgehalten werden müssen, sollte künftig von Ärztinnen und Ärzten, den Apothekern und der Politik gemeinsam mit Kostenträgern und Pharmaunternehmen festgelegt werden.“

Es ist töricht, keine Vorräte zu haben

Für Michael Hess eine logische Forderung, die er unterstützt: „Es ist töricht, in einem Sektor, in dem es um Menschenleben geht, nicht auf Vorrat zu arbeiten.“ Auch Harald Wolny hält eine Arzneimittelreserve für einen möglichen Lösungsansatz, um die Arzneimittelversorgung zu sichern. „Krankenhäuser sind zudem von Lieferengpässen betroffen, weil sich die Versorgungspflicht der Hersteller derzeit auf Großhändler beschränkt.“ Er fordert deshalb: Diese Versorgungspflicht sollte auf Klinikapotheken ausgeweitet werden.

Kathrin König glaubt nicht, dass eine Arzneimittelreserve das Problem grundlegend löst. „Das größte Problem sind die Rabattverträge, die vor zehn Jahren eingeführt wurden.“ Krankenkassen dürfen seither mit Pharmaherstellern Preisnachlässe auf Arzneimittel vereinbaren. In der Praxis bedeutet das: Verschreibt der Arzt das Medikament, für das die Krankenkasse einen Rabatt mit dem Pharmahersteller ausgehandelt hat, händigt die Apotheke genau dieses an den Versicherten aus. Andernfalls wird das verordnete Arzneimittel gegen ein Präparat mit gleichem Wirkstoff ausgetauscht, für das die Krankenkasse einen Vertrag abgeschlossen hat.

„Man sollte die Günstig-günstig-Mentalität überdenken und die Pharmaindustrie an die Kandare nehmen“, sagt Kathrin König.