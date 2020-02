Rems-Murr-Kreis Nordostring: Ministerium verspricht „Faktencheck“

Rems-Murr-Kreis.

Wenn Diplomaten einander Depeschen schicken – oder whatsappen die heutzutage auch schon? –, pflegen sie eine auserlesene Sprachkultur der Höflichkeitsfloskeln. Der Laie, der Gelegenheit bekäme, mitzulesen, würde womöglich nur Bahnhof verstehen und die sprengkräftigen Andeutungen, die da von Wortwatte umpolstert sind, gar nicht wahrnehmen. In die literarische Gattung der Diplomatenpost fällt wohl auch ein Schreiben, das Dr. Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Landesverkehrsministerium, dieser Tage an den Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky geschickt hat – der Brief ist eine reizvolle Herausforderung für Hermeneuten, Exegeten und Schriftgelehrte: Es geht darin um den Nordostring. Hesky ist bekanntlich dafür, das grüne Verkehrsministerium traditionell dagegen.