Rems-Murr-Kreis 50-Millionen-Geschäfte: Geldwäsche-Ring hochgenommen

Waiblingen.

Geldwäsche-Machenschaften im großen Stil haben die Zollfahndung Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgedeckt und nunmehr drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen. Mittendrin: der Rems-Murr-Kreis.



Rund 50 Millionen Euro aus illegalen Geschäften sollen die drei Tatverdächtigen in den legalen Geldkreislauf eingeschleust haben. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, über einen längeren Zeitraum hinweg die Einfuhr größerer Mengen Goldes aus Dubai nach Deutschland fingiert zu haben, um auf diese Weise unerkannt Geldwäsche betreiben zu können. Das angeblich eingeführte Gold aus Dubai soll dabei lediglich in einem Kreislauf gleich wieder über Deutschland und Großbritannien zurück nach Dubai verkauft worden sein. Dieser "Goldverkaufskreislauf" dürfte in regelmäßigen Abständen wiederholt worden sein. Die angebliche Einfuhr von Gold nach Deutschland soll dazu gedient haben, "schmutziges Geld" aus illegalen Geschäften in den legalen Geldkreislauf unerkannt einbringen zu können.