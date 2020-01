Rems-Murr-Kreis Remsbahn: Landrat Sigel fordert Doppelstockzüge und Entschädigungen

„Zwischenzeitlich sind wir im neuen Jahr angelangt und die Kritik und Frustration der Fahrgäste an den immer noch nicht abgestellten unhaltbaren Zuständen hat sich nicht spürbar geändert“, so der Landrat.

Mit Sorge nehme man im Landratsamt Rems-Murr-Kreis zudem zur Kenntnis, dass in Presseberichten von einer Umverteilung von Wagenmaterial in Richtung Filsbahn die Rede ist. „Hier bitte ich um nähere Informationen und Bestätigung, dass weder von der Remsbahn noch von der Murrbahn (wo Go-Ahead seit dem Fahrplanwechsel Neubetreiber der zweistündlichen Regionalzüge nach Nürnberg ist) Wagenmaterial und damit Platzkapazitäten abgezogen wurden, noch, dass dies für die Zukunft geplant ist“, so der Landrat in seinem Schreiben an den Minister. „Für diese stark frequentierten Regionalbahnstrecken und die dort seit Jahren anhaltenden Kapazitäts- und Qualitätsprobleme wäre dies kontraproduktiv und das falsche Zeichen.“

Nachdem das Land einem Bericht zufolge 220 neue Doppelstockzüge mit bis zu 860 Sitzplätzen anschaffen und einsetzen möchte, bittet Landrat Sigel, diese Wagen auch auf der Remsbahn einzusetzen. Von Verkehrsminister Hermann fordert er außerdem, "dass die seit Jahren leidgeprüften Fahrgäste auf der Remsbahn großzügig für die Schlecht- bzw. „Nicht“-Leistungen von Go-Ahead entschädigt werden."