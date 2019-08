Rems-Murr-Kreis Schwarzstörche nach 100 Jahren zurück im Rems-Murr-Kreis

Gesichtet wurden die Tiere im Kreis in den vergangenen Jahren zwar regelmäßig, gebrütet hätten sie hier bisher jedoch nicht. Vielmehr seien sie durchgezogen oder hätten übersommert, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Rems-Murr-Kreis.

Nun konnte eine Brut nachgewiesen werden. Vermutet hatten Julian Lenz und Arnold Sombrutzki es schon länger, so heißt es in der Pressemitteilung weiter. Allerdings konnten sie bisher nichts nachweisen. Schließlich leben die Vögel sehr zurückgezogen. Zudem suchen sie in einem Aktionsradius von bis zu zehn Kilometern nach Nahrung. Dementsprechend sei die Suche nach dem Horst nicht leicht gewesen.

Die drei Jungtiere haben leider nicht überlebt

Was hat das Pärchen verraten? Ihre Balzflüge und ihr revierverteidigendes Verhalten erschienen den Ornithologen zu auffällig. In einer Tanne in rund zehn Metern Höhe seien die Männer schließlich fündig geworden.