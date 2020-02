Rems-Murr-Kreis Sexueller Missbrauch: Wie ein Opfer anderen Betroffenen hilft

In starrer Angst gefangen wuchs Uwe Trentsch auf. Und verdrängte. Erwachsen geworden, stürzte er sich in die Arbeit. Zwei Ehefrauen und drei Kinder verließ er von heute auf morgen. Aus Furcht, er könne selbst zum Monster werden. „Es wird doch überall immer wieder behauptet, Opfer sexuellen Missbrauchs werden später selbst zu Tätern. Was aber, wie ich heute weiß, gar nicht stimmt. Nicht jeder wird zum Täter. Und so auch ich nicht.“

Uwe Trentsch stammt ursprünglich aus Dresden. Er lebt und arbeitet seit 2000 in Baden-Württemberg und wohnt seit circa sieben Jahren in Freiberg am Neckar. „Ich hatte eine Arbeitsstelle hier in Baden-Württemberg gefunden. Zu der Zeit hatte ich aber noch nichts aufgearbeitet und redete nie darüber, was mir passiert ist. Bis ich an einem Punkt angelangt war, an dem es nicht mehr ging.“