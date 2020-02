Rems-Murr-Kreis/Sindelfingen Mord vor 25 Jahren: Spur führt zu Ex-Weru-Vorstand

6. Oktober 2001. Ein Landwirt findet unweit des Autohofs Thurnau an der A 73 im Landkreis Kulmbach die Leiche von Magdalena H. Die Obduktion ergibt, dass die Frau durch massive Gewalteinwirkung gegen den Hals – vermutlich mittels eines Messers – getötet wurde. Anhaltspunkte für ein Sexualdelikt gibt es nicht. Aus der Handtasche der Toten fehlen 400 Mark.

Herbst 2001: Die Ermittler werten Kfz-Registrierungen an der ungarischen Grenze aus – und machen den Fahrer ausfindig, der Magdalena H. vom Übergang Nickelsdorf aus als Anhalterin mitgenommen hat. Es handelt sich um: Hartmut M., den ehemaligen Weru-Manager. Er ist mittlerweile für den Porzellanhersteller Rosenthal im Bayrischen tätig. Bei seiner Vernehmung räumt er ein, dass er Magdalena H. bis in die Nähe von Regensburg mitgenommen habe; dort aber habe er sie lebend abgesetzt.

Juli 2003: Fast zwei Jahre lang haben sie am Fall Magdalena H. recherchiert, nun glauben die Ermittler ihren Tatverdacht ausreichend erhärtet: Hartmut M. wird in Untersuchungshaft genommen.

Sommer 2004. Der Prozess gegen Hartmut M. am Landgericht Bayreuth wegen der Tötung von Magdalena H. endet mit einem Paukenschlag: Freispruch. Dem Gericht reicht die Beweislage nicht. Die Anklage legt Revision ein.

Herbst 2004. Eine spektakuläre Erpressung wühlt den Shell-Konzern auf: Ein Unbekannter, der sich nach dem italienischen Freiheitskämpfer „Garibaldi“ nennt, fordert vier Millionen Euro, sonst werde er Brandanschläge auf Tankstellen verüben und Molotow-Cocktails von Autobahnbrücken werfen. Die Polizei lässt sich zum Schein auf die Forderungen ein – und schlägt bei der Geldübergabe zu: In einer Telefonzelle bei Lüneburg nehmen die Beamten Garibaldi fest. Es handelt sich um: Hartmut M. Er hat sich mittlerweile bei missglückten Geschäften hoch verschuldet. M. wird am Landgericht Hamburg zu vier Jahren Haft verurteilt. 2007. Es kommt zur Revisionsverhandlung im Fall Magdalena H. – und bei der zweiten Auflage wird Hartmut M. am Landgericht Würzburg wegen Totschlags zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Die entscheidenden Indizien: Blutspuren des Opfers im Auto von M. und Rückstände eines Klebebands, mit dem Magdalena H. gefesselt worden war.

2017. Hartmut M. wird aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, im Volksmund „Santa Fu“ genannt, entlassen in die Freiheit.

2019. Cold Case: So nennen US-Ermittler ungelöste, quasi erkaltete Altfälle. Auch in Deutschland geraten sie immer stärker in den Blick: Die Untersuchungsausschüsse zu den teilweise elf Jahre lang unaufgeklärt gebliebenen Morden des Nationalsozialistischen Untergrundes haben die Empfehlung ausgesprochen, dass die Polizei Cold Cases künftig systematischer aufarbeiten solle. Beim Landeskriminalamt in Stuttgart greift Chef Ralf Michelfelder, vormals Leiter der Polizeidirektion Waiblingen, den Ratschlag auf: Er instruiert motivierte Kollegen, sich ans Werk zu machen. Ende 2019. Zwei Faustregeln für Cold Cases – erstens: Interessant sind Altverbrechen, in denen eine Anklage wegen Mordes in Frage kommt, denn Mord verjährt nicht; zweitens: Aussichtsreich sind Fälle, in denen es eine spezielle Form von Altspuren gibt – Spuren, die beim damaligen Stand der Technik nicht entzifferbar waren, heute aber dank modernster DNA-Analyse zum Sprechen gebracht werden können. Im Stapel der baden-württembergischen Cold Cases sticht den Ermittlern eine Akte ins Auge, auf die beide Kriterien zutreffen: der Tod von Brigitta J. 1995 in Sindelfingen. 25 Jahre nach der Tat stellen die LKA-Beamten gemeinsam mit Kollegen vom Polizeipräsidium Böblingen den kalten Fall wieder auf heiß.

Anfang 2020: Kriminaltechniker des LKA gleichen eine DNA-Spur, die einst am Opfer gesichert wurde, mit den Speichelproben bekannter Straftäter ab und landen einen Volltreffer – das Ergebnis führt zu: Hartmut M. Im Februar nimmt ihn ein Team aus baden-württembergischen LKA-Zielfahndern und norddeutschen Spezialkräften in einer Hamburger Gartenlaube fest. Er muss nun mit einer Anklage wegen Mordes an Brigitta J. rechnen.