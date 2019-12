Rems-Murr-Kreis Karriere? Hier macht man sich schlau!

Wo liegt die Zukunft der Arbeit?

Alexander Mendler aus Welzheim ist einer der Pioniere des Internet-Handels. Er habe, erzählt er, 1999 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und dem Tiefgaragenparkplatz als Lager mit der Vermarktung von Digitalkameras angefangen, mittlerweile widme er sich mit „Heute-Wohnen.de“ dem Import und Vertrieb von In- und Outdoormöbel und beschäftige 95 Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von 24 Millionen Euro erwirtschafteten. Mendler zählt zu den Zukunftsbranchen neben dem Onlinehandel auch das Gesundheitswesen und die Medizintechnik, chemische und pharmazeutische Industrie, Biotechnologie, den Bereich des Umweltschutzes und der regenerativen Energien, aber auch Logistik und Transport, Maschinenbau und Elektrotechnik zählt. Der Onlinehandel habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten nach Mendlers Ansicht im Wirtschaftsgefüge fest etabliert, mit 65,2 Milliarden Euro Umsatz habe er 2018 einen Marktanteil von 96 Prozent am Versandhandel insgesamt erreicht. Er werde durch die augenblickliche volkswirtschaftliche Lage begünstigt, Investoren suchten nach interessanten Anlagemöglichkeiten. Die Folge: Die Gründung einer Vielzahl großer Onlinehandelshäuser; die größten deutschen sind Otto, Zalando und Home24. Damit sei jedoch auch ein Konzentrations- und Verdrängungsprozess einhergegangen, der zum Verschwinden zahlreicher kleinerer und halbprofessioneller Händler führte.

Chancen und Risiken des Neuen?

Das Entstehen neuer Branchen bietet für Berufsanfänger stets eine Vielzahl von Karrierechancen und Aufstiegschancen, sagt Alexander Mendler. Die Nebenwirkung: Risiken und Gefahren können nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko besteht darin, dass die Anforderungen an neue Berufe oftmals höher seien und das Berufsbild sich auch schnell wieder verändern kann. Als Chance bewertet Mendler, dass in jungen, oftmals nicht großen Unternehmen Wachstum das Entstehen neuer Führungspositionen mit sich bringe, die auch für Spezialisten ohne Studium zugänglich sind. Seine Empfehlung: Sich gründlich über das Unternehmen zu informieren, in dem man womöglich das halbe oder ganze Berufsleben verbringt.

Was gibt’s bei uns im Kreis?

Zahlreiche Unternehmen aus Schorndorf und dem Umland nutzen die Job- & Karrieretage, um mit ihren künftigen Mitarbeitern direkt ins Gespräch zu kommen und sich ihnen vorzustellen. Allerdings ist die Jobbörse nicht nur Berufsanfänger gedacht: Sie ist auch eine hervorragende Anlaufstelle für alle, die den beruflichen Wiedereinstieg anpeilen oder sich neu orientieren.