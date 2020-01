Rems-Murr-Sport Das Aufgebot des TVB für die EM

(twa/mak). Die endgültigen Kader stehen zwar noch nicht für die Handball-Europameisterschaften in Österreich, Schweden und Norwegen vom 9. bis 26. Januar. Die Chancen, dass der Erstligist TVB Stuttgart gleich mit fünf Spielern vertreten sein wird, stehen jedoch sehr gut. Ein Überblick:

Johannes Bitter

Andreas Wolff, der zur aktuellen Saison vom THW Kiel zum polnischen Top-Club Kielce gewechselt war, ist beim Bundestrainer gesetzt. Etwas überraschend indes entschied sich Christian Prokop für Johannes Bitter als zweiten Mann. Der Berliner Silvio Heinevetter und Dario Quenstedt (THW Kiel) hatten das Nachsehen. Mit 37 Jahren ist Bitter, der 2011 sein letztes Turnier für Deutschland bestritt, der älteste Spieler im Kader. Der TVB-Keeper zeigte sich selbst überrascht von seiner Nominierung, sich sieht aber keinesfalls als klare Nummer zwei. „Natürlich spielt Andi seit Jahren in einer der besten Nationalmannschaften überragend“, sagte Bitter in der Sendung „Kreis ab – der Podcast“. Er gehe jedoch davon aus, dass auch er seine Spielanteile bekommen werde. „Wenn jemand gut performed, soll er so viel wie möglich spielen, weil er damit der Mannschaft hilft. Wer von uns beiden das ist, ist total egal.“ Große Sorgen, dass ihm nach der langen Pause die internationale Wettkampfpraxis fehlt, hat Bitter nicht. Er bereite sich gut vor. „Am Ende geht es darum, Bälle zu erkennen, zu wissen, wo sie hinfliegen und sie dann zu halten. Es ist also eigentlich ganz einfach.“

Patrick Zieker

Auch mit der Nominierung von Patrick Zieker (26) war angesichts der großen Konkurrent auf Linksaußen nicht zu rechnen. Der Stuttgarter bekam den Vorzug vor Matthias Musche (SC Magdeburg), der in der vergangenen Saison immerhin Bundesliga-Torschützenkönig war, und Rune Dahmke (THW Kiel). Am Ende stach Zieker mit dem Göppinger Marcel Schiller auch den letzten Konkurrenten aus und soll nun das Backup bilden für den deutschen Kapitän Uwe Gensheimer. Zieker ist der einzige Debütant im DHB-Kader, ein bisschen internationale Erfahrung bringt er aber mit: 2011 wurde er mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft in Griechenland Weltmeister. Mit 109 Toren ist Zieker derzeit Siebter der Bundesliga-Torschützenliste.