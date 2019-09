Rems-Murr-Sport Ein ernüchternder Auftritt des TVB

Göppingen gegen Stuttgart, 2:8 Punkte gegen 1:9 Punkte: Es stand einiges auf dem Spiel für beide Teams. Favorisiert waren die Göppinger, doch das Team von Trainer Jürgen Schweikardt rechnete sich durchaus etwas aus. Vorausgesetzt, es knüpfte an die Leistung aus dem Pokalspiel an. Davon indes war es ein gutes Stück entfernt.

Ein hitziges Derby war erwartet worden. Die sehr guten Schiedsrichter Tobias Tönnies und Robert Schulze sorgten mit einer konsequenten Linie aber schnell für Ruhe. Der Göppinger Spielmacher Tim Kneule saß nach neun Minuten bereits seine zweite Zeitstrafe ab. Beidseits reichlich konfus und fehlerhaft war die Anfangsphase, der TVB profitierte mehr davon und führte mit 5:3 (12.). Der energische Adam Lönn war dabei dreimal erfolgreich.

Die frühe Auszeit des Göppinger Trainers Hartmut Mayerhoffer brachte sein Team in die Spur. Nach Elvar Asgeirssons Treffer zum 6:4 für den TVB (14.) verloren die Gäste für sechs Minuten die Kontrolle. Göppingen agierte nun deutlich aggressiver in der Deckung – und das, obwohl der abwehrstarke Kneule nur noch in der Offensive eingesetzt wurde. Das Heimteam nutzte die technischen Fehler des TVB knallhart und hatte die Partie mit einem 5:0-Lauf zum 9:6 gedreht. Stuttgart tat sich schwer im Positionsspiel. Die Spielmacher Max Häfner und Elvar Asgeirsson setzten ebenso wenig Akzente wie der rechte Rückraum mit David Schmidt und Robert Markotic. Adam Lönn dagegen machte erneut ein ordentliches Spiel. Zunächst hielt Göppingen seinen Zwei- bis Drei-Tore-Vorsprung, ehe Sascha Pfattheicher mit einem tollen Dreher und Patrick Zieker per Konter auf 11:12 verkürzten (28.). Beim 11:14-Rückstand zur Halbzeit war der TVB noch im Spiel.