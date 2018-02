Rems-Murr-Sport Hanna Klein fährt zur Hallen-WM nach England

Sie unterbot mit 4:10,12 Minuten am 3. Februar beim Indoor-Meeting in Karlsruhe die von der IAAF geforderte Norm von 4:11 Minuten. Mit 49 Athleten uns Athletinnen wird die USA das zahlenmäßig stärkste Team nach Birmingham schicken. Die Briten haben 31 Teilnehmer/-innen gemeldet.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften werden im zweijährigen Rhythmus ausgetragen. Im vergangenen Jahr sorgte Hanna Klein in London bei der Freiluft-WM für eine der positivsten Überraschungen aus deutscher Sicht mit ihrem Einzug ins Finale der besten zwölf (Rang elf). In diesem Jahr findet nun die Hallen-WM statt, während im Sommer die Europameisterschaften in Berlin anstehen. Die nächsten Weltmeisterschaften im Freien werden 2019 in Doha ausgetragen.

Neun Läuferinnen qualifizieren sich fürs Finale

Die Vorläufe über 1500 Meter bei den Frauen finden in Birmingham am Freitag, 2. März, von 20.48 Uhr unserer Zeit an statt. In den Hallenwettbewerben mit 200-Meter-Rundbahnen qualifizieren sich lediglich neun Läuferinnen fürs Finale. Damit wird es ein ungleich schwereres Unterfangen für Klein, den Erfolg von London zu wiederholen.

Sie fährt aber entspannt zur Hallen-WM. Vorgenommen hat sie sich nur, in einem internationalen Rennen wieder eine gute Zeit zu laufen und ihre Form zu bestätigen. Es ist für Klein ein wichtiger Zwischenschritt auf ihrem Weg zur Heim-EM im Sommer in Berlin. Direkt im Anschluss an die Hallen-WM wird ein kleines Team der SG Schorndorf, dem auch Klein angehört, in ein dreiwöchiges Trainingslager nach Spanien reisen. Es wird Zeit, den kalten mitteleuropäischen Temperaturen zumindest für ein paar Wochen zu entfliehen.

Alle Infos zur Hallen-WM gibt’s unter www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships sowie unter www.leichtathletik.de.