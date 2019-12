Rems-Murr-Sport Hochbrisanter Ringkampf in Schorndorf

Das Verfahren gegen Martin Obst läuft und läuft und läuft ...

Der DRB hat die Sache an die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) abgegeben, zuständig ist nun ein Schiedsgericht. Doch warum dauert es monatelang bis zur Entscheidung? Sedat Sevsay ist enttäuscht: „Schon vor drei oder vier Wochen sollte die Verhandlung sein, aber dann war Obsts Anwalt erkrankt. Das finde ich sehr merkwürdig.“ Und seitdem sei nichts passiert. „Ich habe den Eindruck, man will das unter den Tisch kehren.“

Würde Martin Obst aus dem Verkehr gezogen, hätten die Schorndorfer, derzeit Vierter hinter Greiz, den Hinkampf gewonnen. Dann stünden sie selbst auf Rang drei, der zur Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft berechtigt. Auch deshalb ist die verschleppte Entscheidung für den ASV ein Problem. Die reguläre Saison endet am 21. Dezember. Doch wie groß ist die Chance der Schorndorfer auf die anschließenden Play-offs? „Ich brauche Planungssicherheit“, sagt Sedat Sevsay.

Die Hängepartie ist umso ärgerlicher, weil es auch in einer anderen Sache Ungewissheit gibt. Am 23. November verlor der ASV den Kampf beim SV Johannis Nürnberg mit 6:11. Doch die Gastgeber setzten mit Nugzari Tsurtsumia einen Athleten im Leichtgewicht ein, der bereits für den KSV Istringen in der Deutschen Ringer-Liga auf der Matte gestanden war. In dieser sind Topvereine aktiv, die sich im Streit vom als unprofessionell empfundenen Deutschen Ringer-Bund gelöst haben. Als Konsequenz hat der DRB festgelegt, dass Ergebnisse von Bundesliga-Athleten gestrichen werden, wenn sie auch in der Profi-Liga der Abtrünnigen kämpfen. Gilt das, würde aus der Schorndorfer Niederlage ein 10:7-Sieg.

Jene Regel des DRB und andere wurden aber bereits im Februar vom Landgericht Nürnberg-Fürth unter Androhung einer hohen Geldstrafe gegen den Verband gekippt. Daraufhin änderte der DRB – im Oktober, also während der Saison – die Formulierung in seinem Statut. Ob die Regel damit nun rechtens ist, ist jedoch unklar. Das zeigt der Fall Tsurtsumia. Sevsay: „Es wird gewartet auf einen rechtskräftigen Verwaltungsentscheid.“ Wann der kommt? Keine Ahnung. Der SV Johannis Nürnberg jedenfalls hat sicherheitshalber schon mal Protest eingelegt.

Am Samstag kommt Aue, am Sonntag die Greizer

Sevsay und sein Team versuchen nun, den Ärger auszublenden und sich auf das Doppelkampf-Wochenende zu konzentrieren. Am Samstag in der Sporthalle Grauhalde zu Gast ist der FC Erzgebirge Aue. Gegen den Vorletzten, der erst zwei Punkte geholt hat, wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Am Sonntag folgt das hochbrisante Duell gegen den RSV Rotation Greiz (15 Uhr). Wird es erneut hässlich werden? „Wenn ich in sozialen Medien bin und Kommentare von Greizer Fans sehe, könnte man das befürchten“, sagt Sevsay. Es werde weiter „kräftig drauflosgeschimpft“. Der ASV-Coach bemüht sich deshalb, kein Öl ins Feuer zu gießen: „Wir stellen da jetzt nicht extra Security hin. Ich denke, dass das alles sportlich ablaufen wird.“ Zwar gebe es unter Zuschauern immer ein paar Chaoten. „Aber die kriegen wir in den Griff.“

Sportlich ist ein ausgeglichener Kampf zweier starker Teams zu erwarten. Besonders laut in der Halle könnte es bei der Begegnung in der Gewichtsklasse bis 86 Kilo Freistil werden: Für die Gäste antreten wird voraussichtlich Martin Obst.