Rems-Murr-Sport König der Schorndorfer Meile: Marcel Fehr

Den ganzen Tag über hatte es immer wieder geregnet, Windböen peitschten durchs Stadion. Jetzt aber, kurz vor dem Start des Rennens über exakt 1609,344 Meter, ist es trocken und nahezu windstill. SG-Lauftrainer Uwe Schneider, zusammen mit Fehr und Abteilungsleiter Ralf Brügel einer der Hauptorganisatoren des Meetings, blickt gen Himmel und dann auf das Teilnehmerfeld: „Da geht einem das Herz auf!“

Zwar haben manche für den Meilen-Lauf gemeldete deutsche Topathleten wegen des Wetters kurzfristig abgesagt, darunter der Deutsche Meister über 3000 Meter Hindernis, Tim Stegemann (Erfurt). Dennoch ist das Feld exquisit: Martin Grau (LSC Höchstadt/Aisch), Deutscher Vizemeister über 3000 Meter Hindernis, ist ebenso gekommen wie Stefan Hettich (TSV Gomaringen), bei der DM über 1500 Meter knapp geschlagen von Marcel Fehr Vierter geworden, und der Gehörlosen-Vizeweltmeister über 1500 Meter von 2016, Alexander Bley (Hannover Athletics).

Totz Regenwetter: Alle wollen die Stars sehen

Besonders von den, trotz des Regentags zahlreichen, Zuschauern gefeiert werden bei der Vorstellung die Stars aus dem Rems-Murr-Kreis: Fehr, DM-Dritter über 1500 Meter, Jens Mergenthaler (SV Winnenden), Deutscher Jugendmeister über 5000 Meter von 2016. Und Hanna Klein (SG), DM-Silbermedaillengewinnerin über 5000 Meter, die, weil bedauerlicherweise kein Frauenrennen zustande gekommen ist, bei den Männern mitläuft. Besonders bejubelt wird die Neuigkeit, dass sie vom DLV über 1500 und 5000 Meter für die Weltmeisterschaften in London nominiert worden ist.

Der Startschuss fällt um Punkt 21 Uhr, „Thunderstruck“ von AC/DC brüllt aus den Boxen. Die SG-Athleten Alexander Köber, Nicolai Christ und Ludwig Sämann sind als Tempomacher mit dabei und erledigen ihre Aufgabe sehr gut, Gina Daubenfeld macht weiter hinten im Feld Hanna Klein Beine. Nach 800 Metern auf der brandneuen blauen Bahn im SG-Stadion ist Fehr Dritter, gefolgt von Mergenthaler. Die Zuschauer treiben die Läufer nach vorne: Ein Tempomacher nach dem anderen verlässt die Bahn, Hettich übernimmt die Führung, doch die weiteren Favoriten Fehr, Grau und auch Mergenthaler bleiben auf Tuchfühlung. Fehr lauert im Windschatten – und zeigt rund 200 Meter vor dem Ziel das, was ihn auszeichnet: Mit einer trockenen Tempoverschärfung überrascht er die Konkurrenz, setzt sich an die Spitze und lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mit der Zeit von 4:04,08 Minuten bricht er den 23 Jahre alten Meilen-Kreisrekord und setzt sich europaweit auf Rang elf. Zweiter wird Hettich (4:05,32), Dritter Grau (4:05,62). Großartiges leistet auch Mergenthaler. Der Laufvierte sichert sich Rang zwei in der europäischen und Platz eins in der deutschen Junioren-Bestenliste (4:06,18). Und Hanna Klein lässt in Schorndorf sogar zwei Männer hinter sich und läuft europaweit die elftbeste Zeit (4:29,71).

Besser als bei der deutschen Meisterschaft

Danach freuen sich alle. „Der Sieg hier ist traumhaft. Vom Gefühl her war das Rennen besser als bei der deutschen Meisterschaft, weil die Zuschauer hier so nah an der Bahn sind“, sagt Fehr. „Das war ein schöner Spaß“, sagt Klein. „Das Meeting ist super gelungen, die Bahn macht einen ganz tollen Eindruck“, sagt Hettich. Einer aber jubelt noch mehr als alle anderen: der sechstplatzierte Alexander Bley. Mit der Zeit von 4:12,17 hat er einen Weltrekord bei den Gehörlosen aufgestellt. „Wahnsinn! Geil!“ Beste Voraussetzungen für die Olympischen Spiele der Gehörlosen in anderthalb Wochen in der Türkei. Die Reise nach Schorndorf hat sich gelohnt, nicht nur für ihn.