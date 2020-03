Remsbahn im Rems-Murr-Kreis Probleme bei Go Ahead: Man fühlt sich „verarscht“

Als Go-Ahead im Juni den Betrieb an der Rems aufnahm, lieferte der Zughersteller die Flirts erst auf den letzten Drücker, sie hatten technische Mängel und waren störanfällig. Seither gab es diverse Software-Updates – doch dabei gelte, sagt Kaiser, die Faustregel: Jede Aufspielung eines überarbeiteten Programms löse „zehn Probleme“ und schaffe „acht neue“. Fahrermangel führt zu Ausfällen, der notorisch unpünktliche Fernverkehr hat Vorfahrt, bremst die Pendlerzüge aus – und was kann Go-Ahead dafür, wenn die DB Netz in Kalenderwoche 47 mit einer Stellwerkstörung in Waiblingen kämpft, wenn in KW 6 eine Großstörung am Hauptbahnhof das System lahmlegt und in KW 8 eine Oberleitung reißt?

Dieser Abend macht nicht wirklich Mut

Dennoch: Auch Land und Go-Ahead hätten auf der Remsschiene bislang „einfach 'nen schlechten Job gemacht“, schallt es aus dem Saal. Zwar liegt die Pünktlichkeitsquote mittlerweile offiziell bei akzeptablen 91 Prozent, aber der Wert ist dramatisch relativierungsbedürftig. Erstens: Jeder Zug, der fünf Minuten und neunundfünfzig Sekunden zu spät kommt, gilt noch als pünktlich; was den Kunden, dem der Anschluss vor der Nase wegrauscht, nicht tröstet. Zweitens: Ein Zug, der ausfällt, geht gar nicht in die Pünktlichkeitsstatistik ein; der Kunde aber wartet vergeblich. Drittens: Die 91 Prozent beziehen sich auf alle Fahrten; was aber nützt es dem Pendler, der zwischen 6 und 9 Uhr vom Fleck kommen will, wenn zwischen 11 und 14 Uhr halb leere Züge fahrplangemäß eintrudeln?

Dieser Abend macht nicht wirklich Mut. Das Land, sagt Hermann zwar, wolle „einen Lokführerpool aufbauen“ mit Ersatzkräften, die bei Personalnot einspringen – aber dieses Versprechen steht schon lange im Raum; uneingelöst. Und bei Go-Ahead brodelt es. Die Personalfluktuation im Unternehmen, so raunt es, sei hoch. Auch Max Kaiser ist erst seit Januar im Amt – sein Vorgänger hielt nur ein halbes Jahr durch. Viele Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen bei der Zeitung angerufen und über hektischen Aktionismus und vogelwilde Verzweiflungs-Improvisationen geklagt.

Das größte Ärgernis: Einen Zug mit 708 Sitzplätzen muss Go-Ahead eigentlich zur morgendlichen Hauptstoßzeit fahren lassen, so will es der Verkehrsvertrag. Manchmal zuckelt aber nur ein Schrumpfbähnle mit 544, 272 oder gar 164 Sitzen. Zeitungsleserklage: „Man pfercht die Leute in verkürzte Züge auf Zwangsköperkontakt zusammen“ – hallo, Corona! Wie oft kommt derlei vor? Eine Statistik dazu gibt es leider nicht an diesem Aalener Abend.

Die Fahrgast-Informationen sind oft wuterregend schlecht

Noch etwas regt die Leute tierisch auf: Die Informationen bei Zug-Ausfällen seien „saumäßig und falsch“. Eine Frau erzählt: Sie strandete unterwegs, schaute im Internet auf den DB-Navigator – „Er war um 22 Uhr noch auf dem Stand von 17 Uhr“. Anruf bei Go-Ahead – hilflose Antwort: „Probieren Sie’s bei der DB.“ Anruf bei der Bahn – genervte Antwort: „Schauen Sie doch auf die App, alles grün, also fährt der Zug!“ Das, sagt die Frau, „erzeugt Wut. Offensichtlich gibt es keine ordentliche Kommunikation zwischen der Deutschen Bahn und Go-Ahead.“ Leider wahr, räumt Max Kaiser ein: „Das Problem ist identifiziert. Wir müssen unsere Zusammenarbeit optimieren.“ Noch eine Absichtserklärung.

Und doch, auch solche Sätze hört man an diesem Abend: Er blicke, sagt Landrat Pavel (wir erinnern uns: CDU) „voller Dankbarkeit in Richtung Land“ – Winfried Hermann habe „vieles auf den Weg gebracht“. Der 30-Minuten-Takt bei der Remsbahn zum Beispiel sei „ein Glanzstück“.

Manchen mag das wie Hohn in den Ohren schrillen – ein Körnchen Wahrheit ist dennoch drin: Der grüne Verkehrsminister will wirklich allen Ernstes endlich, nach Jahrzehnten des Staßenbaufetischismus und Bahnsparwahns, die Schiene stärken, die Verkehrswende schaffen. Ehrenwert!

Es müsste halt nur funktionieren.