Remseck am Neckar Sperrmüll-Haufen brennt und qualmt

Remseck am Neckar (beyt/ngr)

In Remsecker Gewerbegebiet Schießtal kommt es offenbar gerade zu einem Großbrand. Die Feuerwehr ist im Löscheinsatz (Stand: Samstag, 28.03.2020, 12.07 Uhr). Die Alarmmeldung wurde gegen 10.30 Uhr ausgelöst wurde, teilte der PvD des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf Nachfrage mit. Offenbar ist erneut der Betrieb eines Recycling-Unternehmens, genauer ein "Fahrzeugverwerter", betroffen. Dort war im Juni 2018 eine ganze Halle abgebrannt und im Oktober 2011 eine größere Menge Schrott, Bauschutt und Sperrmüll im Freien in Brand geraten.



Wie Kreisrandmeister Andy Dorroch vor Ort mitteilte, brennt und qualmt auch dieses mal ein große Menge Sperrmüll und Schrott. Die Anwohner wurden per Radio aufgefordert vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ein Feuerwehr-Messtrupp habe indes bislang keine erhöhten Schadstoffgehalte in der Luft messen können, so Dorroch. Man sei gerade dabei den brennenden Sperrmüllhaufen mit einem Bagger zu lichten, um ihn besser ablöschen beziehungsweise kontrolliert abbrennen lassen zu können (Stand 12 Uhr).



Der erste Vorab-Bericht des Ludwigsburger Polizeipräsidiums von 11.56 Uhr lautet wie folgt: "Aufgrund noch unbekannter Ursache geriet gegen 10.30 Uhr ein größerer Müllberg mit Bauschutt und Restmüll auf dem Hof einer Recyclingfirma in Vollbrand. Die meterhohen Flammen griffen nicht auf das Gebäude über. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde eine Baumaschine in einem Wert von etwa 100.000 Euro durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehren Ludwigsburg, Remseck am Neckar und Walheim sind aktuell noch mit insgesamt 22 Fahrzeugen und 90 Wehrleuten, die Polizei mit vier Einsatzfahrzeuge und 8 Mann vor Ort. Ferner befindet sich der Polizeihubschrauber und eine Drohne der Feuerwehr im Einsatz. Zum Sachschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden."