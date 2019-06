Remshalden Edeka in Geradstetten schließt im Herbst

Remshalden. „Wir können bestätigen, dass der Markt voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres nicht weiterbetrieben wird“, heißt es aus der Edeka-Südwest-Zentrale in Offenburg. Damit herrscht nun zumindest etwas mehr Klarheit in der Frage um die Zukunft des Edeka Schieber in Remshalden.