Remshalden Fehlersuche nach Stromausfällen in Grunbach

Laut Remstalwerk lag der Fehler auch nicht am Netz, sondern am Stromanschluss einer Baustelle. „Das Netz hat keinen Fehler“, so viel konnte Remstalwerk-Geschäftsführerin Gabriele Laxander am Montag schon sagen. Ganz sei die Fehlersuche noch nicht abgeschlossen, aber man habe es auf Baustrom-Anschlüsse in dem betroffenen Gebiet eingrenzen können, in denen irgendwo ein Defekt vorliegen müsse.

Die mobilen Baustellen-Anschlüsse würden nicht dem Remstalwerk gehören. „Die gehören den Baufirmen, wir schließen die nur an“, so Gabriele Laxander.

18 Häuser waren von 20 bis 21 Uhr ohne Strom

Durch den oder die Defekte in den besagten Baustrom-Anschlüssen fielen im Bereich des Niederspannungsnetzes zunächst am Samstagabend die Sicherungen in der Trafostation in der Rosenstraße aus. 18 Häuser waren dadurch von 20 bis 21 Uhr ohne Strom. Das Gleiche passierte erneut am Sonntagabend. Wiederum waren nach der Auslösung der Sicherungen von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr 18 Häuser von der Versorgung abgehängt.