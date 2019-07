Remshalden-Geradstetten Update: Lkw hängt unter Brücke fest

Remshalden-Geradstetten.

Unter der B-29-Brücke im Oberen Wasen/Ecke Rathausstraße in Remshalden-Geradstetten hat sich am Donnerstagabend (18.07.) ein Lastwagen festgefahren. Nach ersten Angaben der Polizei ist der Lastwagen mit Propangas und LPG beladen. Aufgrund der Druckanzeige des Tanks und Messungen der Feuerwehr vor Ort lässt sich sagen, dass kein Gas ausgetreten ist. Die Feuerwehr stellt Brandschutzmaßnahmen sicher. Laut Angaben vor Ort soll die Bergung des Fahrzeugs in Kürze beginnen. Dafür muss allerdings zunächst das Gas umgefüllt werden. Ein Ersatzfahrzeug steht bereit. Es kann zu einer Vollsperrung der B29 kommen. Die Straßenmeisterei ist bereits vor Ort. Bisher gibt es lediglich eine Behinderung Richtung Schorndorf (Stand 19 Uhr).