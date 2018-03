Remshalden Großbrand in Gärtnerei

Remshalden-Geradstetten

Am Mittwoch gegen 04:00 Uhr wurden die Feuerwehren aus Remshalden und Schorndorf zu einem Gewächshausbrand in der Straße Am Kelterwiesenbach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge stand ein großer Teil des Gewächshauses in Vollbrand. Im Video: Kurz vor 4 Uhr am Mittwochmorgen brannte ein Gewächshaus neben dem Wohngebäude einer Gärtnerei lichterloh. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.