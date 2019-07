Remshalden Nächtlicher Stromausfall in Remshalden

Gleich drei Kurzschlüsse im Netz

Auslöser des Stromausfalls waren laut Gabriele Laxander, der Geschäftsführerin des Remstalwerks, drei Kurzschlüsse an verschiedenen Stellen des Netzes. Zum ersten kam kurz nach 23 Uhr auf einer Mittelspannungsleitung zwischen Winterbach und Rohrbronn. Etwa eine Dreiviertelstunde später gab es den nächsten Kurzschluss auf einer Mittelspannungsleitung zwischen der Firma Glaswerke Arnold und der Trafostation in der Banater Straße. Und zeitgleich explodierte der Endverschluss einer Leitung in einer Trafostation im Birnblütenweg in Hebsack, ebenfalls wegen eines Kurzschlusses.

Techniker machten sich sofort an die Behebung der Ausfälle. Nach einer Stunde waren laut Gabriele Laxander die ersten Haushalte wieder am Netz. Gegen 4 Uhr seien die meisten wieder mit Strom versorgt gewesen. Bei einzelnen dauerte es bis kurz vor 8 Uhr am morgen. Dafür mussten die Techniker die Stromversorgung Bereich für Bereich umschalten, um die kaputten Leitungen zu umgehen. Weil eine Trafostation betroffen gewesen sei, so die Remstalwerk-Geschäftsführerin sei das besonders aufwendig gewesen.

Ursachen noch unklar

Zu den Ursachen für die Kurzschlüsse kann Gabriele Laxander zum derzeit noch nichts sagen. Erst heute rücken Bagger an, um die kaputten Leitungen auszugraben. Die Remstalwerk-Chefin vermutet aber, dass der erste Kurzschluss die beiden nachfolgenden ausgelöst haben könnte. "Das kann durch eine Spannungserhöhung, wenn es einen Erdschluss gibt, an mehreren Stellen passieren", sagt sie.