Remshalden Polizei macht schrecklichen Fund an der Rems

Wie die Polizei jetzt bekannt gibt, muss der oder die Tote schon eine recht lange Zeit dort an der Rems gelegen haben. Die Leiche ist skelettiert. Ob hier ein Verbrechen stattgefunden hat oder ein Unglück geschehen ist, ist nicht bekannt.

Einen schrecklichen Fund hat die Kriminalpolizei in Grunbach an der Rems gemacht. In der Nähe des Hauses der Kunst in der Kanalstraße wurden Leichenteile gefunden. Ein Spaziergänger war vermutlich am frühen Abend, wie die Polizei mitteilt, darauf aufmerksam geworden. Gegen 19.30 Uhr begann das THW dann, den Uferbereich auszuleuchten, die Kriminalpolizei ist vor Ort. Weiteres ist noch nicht bekannt.