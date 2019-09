Remshalden Stromausfall in Grunbach

Noch liegen keine weiteren Informationen darüber vor, wie viele Haushalte ohne Strom waren. Die Ursache werde noch untersucht, teilte das Remstalwerk mit.

Bereits im Februar hatte es in Geradstetten und Grunbach und im Juli in ganz Remshalden Stromausfälle gegeben.

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Stromausfällen in Gemeinden gekommen, die durch das Remstalwerk versorgt werden. Vor allem die Gemeinde Kernen war davon betroffen. Ende Mai fehlte in Rommelshausen für rund zwei Stunden der Strom. Im November waren Teile von Stetten und Rommelshausen bis zu sieben Stunden ohne Strom gewesen.