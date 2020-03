Remshalden Ursache für Balkonbrand weiter unklar

Remshalden.

Die erste Meldung bei diesem Brand lautete: „Gasflasche explodiert beim Grillen“. Das hat sich jedoch als falsche Schlussfolgerung herausgestellt. Was ist passiert? Am vergangenen Sonntag brach ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Straße in Remshalden aus. Die Feuerwehr hatte es relativ schnell im Griff, mehr als Sachschaden (die Polizei schätzt die Höhe auf etwa 15 000 Euro) entstand nicht, verletzt wurde niemand. Für Aufsehen sorgte eher die Schlagzeile der explodierten Gasflasche. Doch davon ist jetzt keine Rede mehr. Polizeisprecher Rudolf Bihlmaier sagte am Montag gegenüber unserer Zeitung, Gasflaschen habe man auf dem Balkon keine gefunden.