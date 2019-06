Remshaldener Kindergarten Der Abriss in der Wilhelm-Enßle-Straße läuft

Der Baubeginn steht noch nicht fest. Die Gemeinde will sich noch einen Partner dafür suchen, es kommen Wohnbau-Unternehmen wie die Kreisbau-Gruppe infrage. Außerdem müsse der Gemeinderat noch das Ergebnis des Architektenwettbewerbs offiziell bestätigen, so Bürgermeister Reinhard Molt, erst dann könne man mit dem Architekten weiter an dem Entwurf arbeiten.

Die Gemeinde Remshalden benötigt wegen steigender Kinderzahlen in den kommenden Jahren viele zusätzliche Betreuungsplätze. Ein weiterer Kindergarten soll bis 2025 in der Lilienstraße in Grunbach entstehen. Weil jetzt schon Plätze im U-3-Bereich knapp sind, soll im September eine neue Tiger-Gruppe (Tagesbetreuung in anderen geeigneten Räumen) eröffnen. Welches Gebäude in Geradstetten dafür genutzt wird, das will Bürgermeister Molt am 1. Juli im Gemeinderat verkünden. Das Betreuungspersonal organisiert der Tageselternverein Schorndorf und Umgebung.