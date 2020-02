Ringer vom ASV Schorndorf Jello Krahmer erfüllt sich seinen EM-Traum

„Von einer Medaille träumt man natürlich immer“

Und die Titelkämpfe in Rom bedeuteten für den inzwischen 24-Jährigen die erste EM bei den Aktiven. „Da ist das Ziel einfach, sich so gut wie möglich zu verkaufen. Von einer Medaille träumt man natürlich immer.“ Sie aber tatsächlich in den Händen halten zu dürfen – „da brauche ich noch ein bisschen, um die Tragweite zu realisieren.“ Auch für den ASV Schorndorf ist Krahmers Erfolg ein herausragendes Ereignis. 41 Jahre ist es her, dass zuletzt ein Ringer des Vereins eine EM-Medaille bei den Männern gewonnen hatte. Im Jahr 1979 holte Eduard Giray Freistil-Silber im Federgewicht.

Nicht nur weil es um den Podestplatz ging, war das kleine Finale am Dienstagabend Jello Krahmers schwerster EM-Kampf. Gegner Arvi Martin Savolainen „ist ein echt starker Mann“. Der ebenfalls noch junge Finne hatte bei der U 23 Edelmetall bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Im Duell der beiden Athleten in Rom ging es sehr eng zu. Am Ende stand es 1:1, doch weil der Deutsche die letzte Wertung geholt hatte, durfte er sich mit der Bronzemedaille schmücken. Insgesamt bestritt Krahmer vier EM-Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm. Zu Beginn hatte er den Litauer Romas Fridrikas mit 3:2 Punkten bezwungen. Der nächste Gegner war eine Nummer zu groß für den Schorndorfer. Er verlor gegen den späteren Silbermedaillengewinner Levan Arabuli mit 0:9. „Im Stand war der Kampf ausgeglichen, doch am Boden war der Georgier überlegen“, sagt Krahmer. Doch der Unterlegene hatte Glück: Weil Arabuli ins Finale kam, durfte der Deutsche in der Hoffnungsrunde um den Einzug in die Begegnung um Platz drei kämpfen.