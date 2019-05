Rommelshausen Schon wieder Stromausfall in Kernen

„In welchem Jahrhundert leben wir?“, „Bananenrepublik“ – an Kommentaren wie diesen in der Facebook-Gruppe „Kernen in Remstal“ lässt sich ablesen: Viele Bürger sind wegen der wiederholten Stromausfälle in Kernen mit ihrer Geduld am Ende. Bereits in der Nacht auf Montag waren im Nordosten von Rommelshausen während eines heftigen Gewitters die Lichter ausgegangen. Erst zweieinhalb Stunden später war der Strom wieder da. Jetzt folgte nur vier Tage später der nächste Blackout.

Um kurz nach 6.30 Uhr wurde am Freitag zahlreichen Haushalten der Saft abgedreht. Zwei Stunden später waren laut Remstalwerk alle wieder am Netz. Der Ausfall fiel also in eine denkbar ungünstige Tageszeit, zu der in aller Regel Haare geföhnt, Kaffee gekocht, Brotscheiben getoastet, elektrische Rollläden und Garagentore geöffnet werden – und zu der in zahlreichen Firmen der Betrieb anläuft, etwa in der Gottlieb-Daimler-Straße, die ebenfalls von dem Ausfall betroffen war.

Kläranlage mehr als sechs Stunden ohne Strom – „im grünen Bereich“