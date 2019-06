Rudersberg-Michelau Tödlicher Unfall mit Aufsitzmäher

Rudersberg-Michelau.

Ein Mann ist am Samstagabend (08.06.) bei einem Unfall in Michelau ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge hatte er eine Wiese mit einem Aufsitzmäher gemäht. Aus noch ungeklärter Ursache war das Fahrzeug umgekippt, der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, anschließend wurde der Mann wiederbelebt, verstarb aber später noch an der Unfallstelle.