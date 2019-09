Rudersberg Pick-Up Truck im Wald gelandet

Am späten Donnerstagabend ( 19.09. ) gegen 23:45 Uhr verunglückte ein Pick-Up Fahrer auf der Oberndorfer Straße von der K1883 her kommend Richtung Mannenberg. In einer Linkskurve im Wald geriet er nach rechts und stürzte die Böschung hinab. Dabei traf er zahlreiche Bäume, die teilweise umstürzten. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und hinaufklettern. Vorsichtshalber waren Notarzt, zwei Rettungswagen und die Feuerwehr Rudersberg im Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch weitere Personen im Fahrzeug befanden wurde die Umgebung mit Wärmebildkameras und einem Polizeihubschrauber ergebnislos abgesucht.

Der Autofahrer kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Bergung des Fahrzeugs tief unten im Wald dürfte sich indes schwierig gestalten.