Rudersberg Ein Toter nach Unfall in Rudersberg

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Kleinwagens in den Rettichkreisel. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er relativ mittig in den Kreisel, wie sich aus den Reifenspuren ablesen lasse. Da sich auf dem Kreisel ein kleiner Hügel befindet, geriet der Kleinwagen in Schräglage. Das linke Vorder- und Hinterrad verloren den Bodenkontakt, der Wagen kippte um, überschlug sich und kam wieder auf der Kreiselfahrbahn zum Stehen, und zwar in Richtung Allermsbach im Tal. Nach wenigen Metern kommt der Wagen nach rechts ab und rollte einen unbefestigen Waldweg entlang. Nach rund 80 Metern kam das Fahrzeug zum Stehen, da hatte es schon Feuer gefangen und brannte aus. Auch Teile des Waldboden fingen Feuer, allerdings ohne größere Schäden anzurichten. Scheinbar wurde der Tote dann auf dem Beifahrersitz von Rettungskräften tot aufgefunden.Zwar fand der Unfall auf der Gemarkung Rudersberg statt, doch waren die Feuerwehren aus Allmersbach im Tal, Weissach im Tal sowie Auenwald mit mindestens sechs Fahrzeugen im Einsatz. Es gebe wohl keine Zeugen. Weiterhin sucht die Polizei nach möglichen weiteren Verletzten. Bisher sehe es aber nicht danach aus, dass weitere Personen verletzt worden sind.

Wie die Polizei am Mittwochabend, 23. August, mitteilt, ist in Rudersberg beim Rettich-Kreisel, L1120/L1080, ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gefahren. Gegen 20.15 Uhr teilt die Polizei mit, dass mindestens eine Person bei dem Unfall ums Leben gekommen ist. Der Pkw sei ausgebrannt. Die Suche nach möglichen weiteren verletzten Personen im Wald durch Hunde und Hubschrauber läuft.