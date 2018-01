Rudersberg Raimon Ahrens ist neuer Bürgermeister

„Am besten den Richtigen und am besten schon heute“, lauteten die Erwartungen vieler Bürgerinnen und Bürger, die ins Rathaus geströmt waren, um bei der Entscheidung – oder Vorentscheidung – live dabei zu sein. Und dass es bei der Wahl aus Sicht der am Wahlausgang Interessierten den Richtigen getroffen hat, das wurde spätestens bei der Bekanntgabe des zweiten Wahlergebnisses deutlich. Obwohl noch nicht repräsentativ, weil die Ergebnisse aus den drei großen Rudersberger Wahlbezirken noch ausstanden, brandete schon Beifall auf, als die rund 74 Prozent aus Lindental über die Leinwand flimmerten. Und je mehr sich der Trend, der noch relativ bescheiden mit rund 51 Prozent in Klaffenbach eingeleitet worden war, verfestigte, desto mehr mischten sich in den Beifall Jubelrufe. Und spätestens nachdem zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Wahlbezirk Rudersberg I ausgezählt war und für Raimon Ahrens ebenfalls ein Ergebnis von mehr als 70 Prozent auswies, war die Entscheidung gefallen. Jetzt noch künstlich Spannung zu erzeugen, das schafften auch Frank Nipkau und Liviana Jansen im ZVW-Wahlstudio nicht mehr – was nichts daran ändert, dass sich die Rudersberger von dieser Art der fürs Internet produzierten Wahlberichterstattung bestens unterhalten und informiert fühlten.

„Die Rudersberger sind halt noch nicht reif für einen wie mich“

„Jung schlägt Alt, Auswärtiger schlägt Einheimische“ hatte Frank Nipkau den Rudersberger Wahlausgang als „einen ganz normalen für eine schwäbische Schulteswahl“ interpretiert. Und in der Tat: Die beiden als ernsthaft einzustufenden einheimischen Bewerber Stefan Walter und Martin Hermann landeten deutlich mit 14,5 und zwölf Prozent abgeschlagen auf den Plätzen 2 und 3, was ein sichtlich enttäuschter Hermann so kommentierte: „Die Spuren, die ich in Rudersberg schon hinterlassen habe, haben mir offensichtlich nicht geholfen.“ Dann verließ er zügig das Rathaus, nicht ohne den Rudersbergern zu wünschen, dass sie mit Raimon Ahrens hoffentlich die richtige Wahl getroffen haben. Wovon der Fraktionsvorsitzende der „Rudersberger Bürger“, Wolfgang Bogusch, überzeugt ist: „Wir haben den Richtigen gewählt“, kommentierte er das überzeugende Votum für den derzeit noch in Schlichten lebenden Wahlsieger. Ebenfalls ein Einheimischer ist der Schlechtbacher Bernd Hegwer, der mit seinen 0,99 Prozent lediglich als Erfolg verbuchen kann, dass er ein paar mehr Stimmen eingesammelt hat als die Steinenbergerin Relindis Pfisterer. Hegwer nahm das Ergebnis mit dem Humor, der ihn auch schon im Wahlkampf ausgezeichnet hat: „Die Rudersberger sind halt noch nicht reif für einen wie mich“, meinte er. Mit Spannung erwartet war das Ergebnis für den AfD-Kandidaten Rüdiger Burkhardt, der wenige Minuten vor Schließung der Wahllokale seine eigenen Erwartungen bei „fünf bis zehn Prozent“ ansiedelte. Geworden sind es letztendlich knapp fünf.

Die Aufregung beim späteren Sieger hat sich schnell gelegt

Der Favorit hieß schon lange vor dem Wahltag Raimon Ahrens, wobei ihm auch in seinem nahen Umfeld manche nicht den Sieg im ersten Wahlgang und schon gar nicht so einen überzeugenden zutrauten. Ahrens selber, der vergleichsweise früh in Begleitung seiner Verlobten Kathrin Thorenz im Rathaus eintraf, gab sich da schon relativ entspannt. „Schau'n wir mal“, meinte er und räumte gleichzeitig ein, dass er „schon ein bisschen“ aufgeregt sei. Was sich an diesem mit Spannung erwarteten Wahlabend schnell gelegt haben dürfte. Schnell scharten sich die ersten Gratulanten um den strahlenden Sieger, darunter auch einige künftige Bürgermeisterkollegen. Unter ihnen auch der Berglener Schultes Maximilian Friedrich, der noch drei Jahre jünger war als Ahrens, als er zum Bürgermeister gewählt wurde. Friedrich outete sich, bevor das erste Ergebnis bekannt wurde, als Optimist bezüglich des Wahlausgangs: „Daran, dass ich heute Abend da bin, mögen Sie ersehen, dass ich mit einem Sieger im ersten Wahlgang rechne.“ Und wem er einen solchen Durchmarsch in Rudersberg am ehesten zutraute und wem er ihn wünschte, daran gab’s auch keinen Zweifel.