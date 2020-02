Rudersberg Weshalb der Kindergarten teurer wird

„Leider ist es dabei zu gewissen Kostensteigerungen gekommen“, ergänzte Bürgermeister Raimon Ahrens. „Und leider, wie so oft in älteren Bestandsgebäuden mit Eigenleistungen, tauchten Überraschungen auf.“ Die Mitglieder der Kirche hatten das Gebäude vor 115 Jahren selbst errichtet – und an vielen Stellen ohne Fundament, was erst während des Umbaus zutage kam.