Rudersberg Wie gefährlich ist Borreliose?

„Man muss bei diesem Thema vorsichtig sein“, sagt der Allgemeinarzt Peter Höschele in seiner Gemeinschaftspraxis im Rudersberger Ortsteil Steinenberg. Borreliose ist zum Reizthema geworden, bei dem die gegenseitigen Vorwürfe zwischen Patienten und Medizinern das Klima einer sachlichen Auseinandersetzung unnötig aufgeheizt haben. Höschele setzt auf Aufklärung.

Borreliose kann mit Antibiotika behandelt werden

Zunächst einmal versichert er: „Borreliose ist keine Krankheit, die gefährlich ist. Sie hat Symptome, die man behandeln kann, ohne dass, in der Regel, Spätfolgen auftreten.“ Die Borrelioseerreger einer von ihnen befallenen Zecke nisten in deren Darm und es dauert acht Stunden, bis sie über das eingesaugte Blut in die Beißwerkzeuge des Tieres gelangen und von da auf den Menschen übertragen werden. Bei Befall tritt als Symptom meist nach acht bis zehn Tagen eine Wanderröte auf. Diese ist gut zu erkennen und „mit einem Antibiotikum über zwei bis drei Wochen kann man das dann hervorragend behandeln.“

Fokus auf angeblich nicht erkannte Borreliose „gibt scheinbar Halt“

Dagegen hält Höschele die auf Patiententagen von Selbsthilfegruppen wie Anfang Juli in Fellbach angebotenen, oft teuren Therapieformen (wir berichteten) für fragwürdig, ja gefährlich. „Die Leute werden hier auf eine falsche Fährte gelockt.“ Der Fokus hinsichtlich der Beschwerden sei dort ganz auf eine – angeblich nicht erkannte – Borreliose ausgerichtet. Und genau „das gibt scheinbar Halt bei Beschwerden, für die man keine eindeutige Ursache finden kann“, vermutet der Arzt und erklärt: „Es gibt keine chronische Borreliose!“ Und genau das würde von diesen Therapieangeboten ignoriert und bestritten.

Patienten vermuten häufig Borreliose-Erkrankung

„Eine Wanderröte sehe ich im Sommer vier- bis sechsmal im Monat. Sehr selten einen Fall im zweiten Stadium.“ Aber, so Höschele, „tagtäglich“ kämen in seine Praxis Patienten mit Beschwerden, die sie auf eine vermutete Borreliose-Erkrankung zurückführen. „Die Leute sagen dann, sie würden systematisch abgestempelt und schimpfen, dass sie angeblich nicht ganzheitlich behandelt würden.“ Dabei, so Höscheles Beobachtung, „sind sie selbst nur auf einen Fokus ausgerichtet: die Borreliose. Dabei spielt bei vielen Beschwerden nicht eine einzelne Ursache eine Rolle, sondern sie müssen im Kontext der Lebensumstände gesehen werden. Und der ist eigentlich die Domäne der Hausarztmedizin.“

Anti-Körper Untersuchung schafft keinen Nachweis für eine Erkrankung

Stattdessen lassen viele Patienten dann ihr Blut auf Anti-Körper untersuchen. „Wenn dort dann etwas nachgewiesen wird, ist das aber noch keine Krankheit, wie die selbst ernannten Heiler behaupten. Das heißt nur, dass der Körper Abwehrmechanismen gebildet hat und irgendwann die Erreger bekämpft hat“, erklärt Höschele. Auch Bio-Resonanz-Verfahren mit kostspieligen Geräten versprächen durch Schwingungen Krankheiten heilen zu können. „Das wird teuer verkauft. Den Leuten wird vorgegaukelt, dass es die Lösung ihrer Probleme ist.“

Bei chronischer Müdigkeit wollen Leute auf Borreliose getestet werden

„Jeden Tag kommen Patienten mit Müdigkeitserscheinungen und Ähnlichem zu uns und wollen auf Borreliose getestet werden. Müdigkeit kann ein Zeichen von vielen Infektionen sein. Es gibt Tausende von Erregern.“ Aber, so Höschele, „solche Beschwerden gehören zum Alltag und haben auch mit unserem Lebensstil zu tun. Dazu gehören Ess- und Bewegungsverhalten, Arbeits - Familienumfeld und die eigene Lebensgeschichte. Stattdessen projiziert man die Beschwerden auf eine Borreliose.“ Gerade das Gegenteil von Ganzheitlichkeit, denn Lebensstil und -umstände blieben so weiterhin außen vor.

Die Höscheles plädieren für eine Stärkung der Allgemeinmedizin

„In Zeiten des Internets organisiert man sich dann in Gruppen als Lebens-Religions-Ersatz, um nur noch über dieses eine Thema zu reden und alle Andersgläubigen zu verdammen: böse Ärzte, böse Pharmaindustrie. Das ist ein Glauben, da kommt man mit Tatsachen nicht mehr an.“

Der Ansatz von Peter Höschele und seinem Sohn Philipp, Facharzt für Innere Medizin, der gerade selbst auch die Zusatzausbildung zum Allgemeinarzt macht, ist ein anderer. Sie plädieren für eine „Stärkung der Allgemeinmedizin, denn sie ist auch Familienmedizin. Schwerpunkt ist die Lebensbegleitung.“ Philipp Höschele hat erfahren, dass man oft „mit Technik allein nicht weiterkommt“. Die medizinische Behandlung soll das gesamte Lebensumfeld des Patienten berücksichtigen. Dafür setzt sich Peter Höschele ein. „Wir hier in Rudersberg sind eine Lehrpraxis der Universität Tübingen. Diese Arbeitsweise wollen wir weitergeben.“