Rudersberg Update: Wieslauftalbahn überrollt Gemeindefahrzeug

Ein Mitarbeiter war gegen 11.30 Uhr mit einem Gemeindefahrzeug unterwegs gewesen. Am unbeschrankten Bahnübergang "Untere Au" übersah der Fahrer die herannahende Wieslauftalbahn. Der 34 Jahre alte Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug wurde von dem Zug erfasst und 50 Meter mitgeschleift. Der 24-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus der Fahrerkabine gerettet werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Lokführer steht unter Schock und musste betreut werden, er wurde aber nicht verletzt. Auch von den Insassen im Zug hat sich niemand als verletzt gemeldet.

Strecke gesperrt: Ersatzverkehr eingerichtet

Die Strecke musste gesperrt werden. Es wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Seit 14.30 Uhr sind die Gleise wieder freigegeben. Zu größeren Schäden an den Gleisen sei es laut WEG nicht gekommen. An dem Gemeindefahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 13 000 Euro. Der Schaden am Zug wird auf rund 10 000 Euro beziffert.

Die Freiwillige Feuerwehr Rudersberg war mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug am Unfallort, die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen. Ebenfalls waren Vertreter des Bauhofs und der Wieslauftalbahn vor Ort.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Backnang übernommen.