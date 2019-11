S-Bahn Die Stellwerkstörung ist behoben

Waiblingen.

Endlich: Die Stellwerkstörung ist behoben. Nachdem gestern bei einem aberwitzigen Bahn-Desaster zahllose Pendler an den Bahnhöfen warteten und teilweise nicht zur Arbeit kamen, läuft der Zugverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf nun wieder reibungslos. Die Verspätungen einzelner Züge belaufen sich auf maximal fünf Minuten. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Stuttgart und Crailsheim läuft ebenfalls wieder ohne Einschränkungen. "Die Leute rannten geradezu zum Bahnsteig, um die pünktlich einfahrende S-Bahn noch zu erreichen. Damit rechnete ja heute Morgen niemand", berichtet unsere Reporterin Pia Eckstein vom Waiblinger Bahnhof.

Am gestrigen Mittwoch ging auch der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) noch nicht davon aus, die Störung bis zum heutigen Donnerstag beheben zu können. Aber offensichtlich war es für die Mitarbeiter von Bahn und VVS eine arbeitsreiche und erfolgreiche Nacht:

Um 5.35 Uhr meldete der VVS erste Erfolge: "Es wird versucht, am heutigen Morgen den S-Bahnverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf wieder stabil hochzufahren. Die ersten Züge werden zwischen Waiblingen und Schorndorf geplant." Seit 6.15 Uhr, pünktlich zum Berufsverkehr, dann nach zwei Tagen Zugausfällen, Verspätungen und Chaos endlich: "Die Stellwerkstörung in Waiblingen konnte behoben werden." Das ist sogar der Nachrichtenagentur "dpa" einen Bericht wert.