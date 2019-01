S-Bahn Fahrplanänderungen wegen S21 Bauarbeiten

Stuttgart.

Wegen Bauarbeiten für Stuttgart 21 muss die S-Bahn-Rampe, also die Zufahrt in den S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof, an den Wochenenden zwischen dem 11. Januar und dem 17. Februar 2019 gesperrt werden. Die Sperrung gilt jeweils von Freitag 23.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am darauffolgenden Sonntag.