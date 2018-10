S-Bahn S3 hält nicht in Fellbach

7.00 Uhr Wegen der technischen Störung an der Strecke in Fellbach können die S-Bahnen der Linie S3 in Richtung Vaihingen bzw. Flughafen/Messe nicht in Fellbach halten. Die S3 Richtung Backnang, sowie S-Bahnen der Linie S2 verkehren beidseits planmäßig mit Halt in Fellbach. Wer von Backnang kommen in Fellbach aussteigen möchte, sollte ab Waiblingen in die S2 Richtung Vaihingen/Filderstadt umzusteigen.

Bereits gestern hatte es eine technische Störung in Fellbach gegeben, wegen der die Züge bis zum Abend nicht in Fellbach halten konnten.

Weiterhin Störung auf der Strecke der S2: Wegen einer technischen Störung an der Strecke zwischen Waiblingen und Schorndorf, kommt es bei den S-Bahnen der Linie S2 (Schorndorf-Filderstadt) und bei den Regionalzügen der Linie R2 (Stuttgart-Aalen) zu Verspätungen. Wann genau die Störung behoben wird, hat der VVS noch nicht mitgeteilt.