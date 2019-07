S-Bahn Stuttgart Ab sofort: WLAN in allen S-Bahnen und Linien

Über 40 Kilometer Kabel verlegt

Damit es in den S-Bahnen funkt, wurden in und an jedem Fahrzeug PC-Boxen, bestehend aus Rechner, Router, Modem und Festplatte, montiert. Dazu jeweils drei Access-Points mit je einer Innenantenne, zwei Außenantennten, unter anderem zur Verbindung mit dem Mobilfunk, 24 verschiedene Steckanschlüsse sowie 260 Meter Leitungen für Datenfluss, Stromversorgung und Antennenanschluss.

Nach Angaben der Bahn wurden in der gesamten Fahrzeugflotte für den WLAN-Service über 40 Kilometer Kabel verlegt. In Summe entspricht der über die Hotspots versorgte Raum der Größe von fast vier Fußballfeldern und bietet dazu über 29.000 Sitzplätze.