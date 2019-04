Scherz zum ersten Mai Ein Hirsch mitten in Urbach

Sie umschreiben die Zusammensetzung ihres Stammtisches selbst so: „Selbstständige Handwerksmeister, Ingenieure und Käpsela.“ Zusammen haben die 17 Männer, die vorerst namenlos bleiben wollen, an fünf Abenden mehrere Stunden an ihrem Holz-Hirsch gearbeitet. Am Dienstagabend haben sie das Tier dann an der Urbacher Ortsdurchfahrt auf der Freifläche des ehemaligen Hirsch-Areals mit Hilfe eines Radladers aufgestellt, mitsamt einem kleinen, von Rollrasen bewachsenen Hügel. Wer dort in der Mainacht oder am Morgen danach vorbeikam, dürfte sich gewundert und die Augen gerieben haben – aber nein, es ist keine Remstal-Fata-Morgana, sondern wirklich ein massiver Hirsch mit ziemlich eindrucksvollen Maßen: vom Boden bis zur Geweihspitze sind es etwa 5,50 Meter.

Daneben steht ein Schild mit der Aufschrift: „Hirsch-Park-Platz“. Eine Anspielung darauf, dass auch in der Diskussion war, einen Parkplatz aus der Fläche zu machen.

„Animieren, den Platz mit Leben zu füllen“

Als Vorlage diente für den Bau das Bild von einem Hirsch-Skelett, das die Tüftler-Gruppe maßstäblich umgerechnet hat, um dann einen Rohling des Körpers aus Papier herzustellen. Aus altem Holz, unter anderem von einem Gartenzaun wuchs dann der Hirsch, zunächst in Einzelteilen. Kopf, Körper und Geweih haben sie dann am Montagabend vorher zusammengeschraubt, um die Figur schließlich zu platzieren.