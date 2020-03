Schorndorf Das „Ama Deli“ am Marktplatz ist eröffnet

Schorndorf.

Es ist so weit: Nach siebenwöchiger Umbaupause hat das „Ama Deli“ am Sonntag eröffnet. „Heftig“, sagt Mathias Simon am Tag danach, sei der Start gewesen. Die Bauarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen, sind an manchen Ecken die Handwerker noch zugange, das Team sucht noch Verstärkung und nicht alle Sachen, räumt der Betreiber des neuen Tagesrestaurants ein, „haben ihr finales Plätzchen gefunden“. Doch Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und selbst gebackene Kuchen gibt es. Und das Angebot in bester Marktplatzlage hat am Sonntag auch gleich die ersten Gäste angelockt, in der Märzsonne auf der Außenterrasse Platz zu nehmen.