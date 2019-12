Schorndorf DRK und Tafelladen beklagen verdreckte Kleiderspenden

Das versucht Birgit Kralisch, seit 2015 ehrenamtliche Leiterin der Kleiderstube, Spendern immer wieder klarzumachen. Und auch Renate Frank und Ingrid Scholz vom „Querbeet“-Laden der Schorndorfer Tafel sind dauernd am Diskutieren – und bekommen dann immer wieder dieselbe vorwurfsvolle Frage zu hören: „Habt ihr es nicht nötig?“. Natürlich haben sie’s nötig. Doch eigentlich müsste doch allen klar sein: Auch im Secondhand-Laden kann nur saubere und einwandfreie Ware verkauft werden. „Das hat auch was mit Menschenwürde zu tun“, finden die Engagierten vom Tafelladen. Und für Birgit Kralisch geht’s um Wertschätzung insgesamt: „Die treten mein Ehrenamt mit Füßen.“

Keine Lust mehr, Kleiderspenden selbst zu waschen und zu bügeln

Im nicht überdachten DRK-Kleiderschacht sollten die aussortierten Kleidungsstücke darum in blauen Plastiksäcken verpackt landen. Die Damen von der Tafel bevorzugen Kleiderspenden im Karton. Wie oft schon haben Renate Frank und Ingrid Scholz seit Eröffnung des „Querbeet“-Ladens Ende April in Tüten gestopfte Kleidungsstücke mit nach Hause genommen, gewaschen und gebügelt. Darauf, sagt Ingrid Scholz, „habe ich keine Lust mehr“. Auch sie arbeitet – seitdem sie ihre Mode-Boutique in Weiler aufgegeben hat – ehrenamtlich im Tafelladen.

Und auch dort hat ein Umdenken stattgefunden: Jahrelang, erzählt Renate Frank, habe sie Kleiderspenden, mit denen nichts anzufangen war, im Kleiderschacht des Deutschen Roten Kreuzes entsorgt: „Wir dachten, wir tun dem DRK was Gutes.“ Weil aber immer wieder Stücke in schlechtem Zustand dabei waren, hat Birgit Kralisch irgendwann das Gespräch gesucht. Und nicht nur, weil die Ware so nicht in der Kleiderstube verkauft werden kann, sondern weil auch das Wühli, mit dem das DRK zusammenarbeitet, nur Kleider in Top-Zustand nimmt. Andernfalls bezahlt der Verwerter nicht den vereinbarten Kilopreis. Und der ist sowieso nicht besonders hoch: Bei drei Cent geht’s los, mit viel Glück gibt’s einen zweistelligen Cent-Betrag. Bei steigenden Kosten für die Müllentsorgung, ist die Rechnung einfach: Mehr als eine Schwarze Null ist nicht drin. Und immer öfter passiert das: „Wir zahlen drauf“, sagt Birgit Kralisch. Und dabei möchte das DRK doch Gutes tun: Vergangenes Jahr kamen 500 Euro für die SWR-Herzenssache zusammen, in diesem Jahr sind’s – wegen des auf der Gartenschau geleisteten Sanitätsdienstes – sogar 1000 Euro.