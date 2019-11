Schorndorf Dunja Hayali bekommt den Künkelinpreis

Diese Eigenschaften verkörpert Dunja Hayali in hohem Maße, so das Urteil der Jury. Ihre Stimme wird gehört, ihre Argumente werden in der Öffentlichkeit mit besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen. Ihre Mediendiskurse sind ebenso Thema öffentlicher Debatten wie ihr im Herbst 2018 erschienenes Buch „Haymatland. Wie wollen wir zusammenleben?“ Es stellt sich gegen jede Art der Ausgrenzung, selbst ernannte Heimatschützer und rechte Provokateure.

So auch jene aktuelle Diskussion, in der Dunja Hayali jüngst öffentlich Stellung bezog. Es ging um Beschimpfungen und Morddrohungen gegen Cem Özdemir und Claudia Roth – und um die auch gerichtlich diskutierte Frage, wie viel Hass und Menschenverachtung heute Politkern und Menschen in der Öffentlichkeit zugemutet wird. Und darum letztlich immer um die Frage, die Dunja Hayali in ihrem Buchtitel stellt und öffentlich diskutiert: wie viel eine Gesellschaft aushält, aushalten kann – und wie wir zusammenleben wollen.

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 15. März 2020, in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt.