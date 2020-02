Schorndorf Ein E-Scooter unter jedem Weihnachtsbaum?

Mikromobilität: Ein Fall nur für Gutverdiener?

Um für die privaten Betreiber wirtschaftlich zu sein, so Maier-Geißer, müssen die Scooter achtmal am Tag benutzt werden. Durchschnittlich, so die Erhebungen, werden sie zu einem Startpreis von einem Euro und zwischen 15 und 29 Cent pro Minute acht Minuten für 1,2 Kilometer genutzt. Ist dieses Modell damit eines nur für Gutverdiener? „Nein!“, hieß es optimistisch. „Der E-Scooter wird in den nächsten Jahren unter jedem Weihnachtsbaum liegen. Der private Scooter wird sich unter allen Schichten durchsetzen.“

Zukunftsmusik? Aber für was genau? Kritische Stimmen aus dem Publikum fragten deshalb nach der Sicherheit dieser eher fragilen Gefährte und ihrer Fahrer. Fragten nach der Begrenztheit des innerstädtischen Raumes und wie man ihn auf die unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer - von immer noch vorhandenen Fußgängern, den zukünftigen Mikromobilen, den traditionellen Fahrradfahrern bis hin zum überproportional viel Platz verbrauchenden Pkw und den nicht nur parkplatzsprengenden SUVs - aufteilen könnte.

Die realistische Erkenntnis, dass man nachhaltige, innerstädtische Mikromobilität nur fördern könne, wenn man destruktiven Pkw-Privatverkehr erschwere, wurde von den Vertretern der Stadtverwaltung vorsichtig zurückhaltend in eine zukünftige Schwebe verschoben.

Denn weiß man denn, was die Bürgerinnen und Bürger wollen? Die Interessen sind sicher widerstrebend. Umso mehr muss man die Bemühungen der Stadt hervorheben, und das machte die Schorndorfer Ansprechpartnerin für das Projekt, Diana Gallego Carrera, mit glaubhaft großem Engagement deutlich, „gemeinsam mit den Bürgern“ ein Konzept nachhaltiger Mobilität in Schorndorf zu entwickeln. Dabei machte sie deutlich, dass es in Zukunft um „die Förderung der Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen“ gehen wird.

„Wir wollen vorbereitet sein, wenn die Scooter kommen“, sagte sie, „aber das ist nur ein Bereich unter vielen, die wir in diesem Projekt untersuchen wollen.“ Er sei stolz darauf, dass „in der Daimlerstadt Schorndorf, die als Wiege der Mobilität gilt, ein solches Projekt durchgeführt wird“, freute sich Thorsten Englert. Wird sie auch das Erwachsenenzeitalter der Mobilität mitbestimmen?

Was die Bürgerinnen und Bürger bei diesem Projekt auf jeden Fall freuen muss, ist, dass sie in den Prozess einer zum Verbrennungsmotor Daimlers alternativen Mobilität eingebunden werden sollen.

„Der Verkehr hat zu wenig beigetragen, um die Treibhausgase zu vermindern. Es gibt andere Möglichkeiten, unterwegs zu sein“, forderte Prof. Dr. Barbara Lenz als Projektpartnerin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Schorndorfer auf.