Schorndorf Ein Unverpackt-Laden für Schorndorf

Ein Unverpackt-Laden braucht Platz

Der Geschäftsplan für Ihren Laden steht. Als studierte Wirtschaftspädagogin weiß Larissa Berger, wie man einen Businessplan erstellt. Die wichtigsten Kontakte sind ebenfalls geknüpft: Bei der IHK hat sie sich zur geplanten Existenzgründung beraten lassen, und auch beim deutschen Verband der Unverpackt-Läden ist sie schon Mitglied. Deren Vorsitzender, Gregor Witt, bescheinigt ihr gute Aussichten für den gewählten Standort. „Schorndorf liegt über der Mindestgröße von 30.000 Einwohnern, die als Faustregel für die Eröffnung eines Unverpackt-Ladens gilt“. Der nächstgelegene Unverpackt-Laden ist in Schwäbisch Gmünd, in Stuttgart und Ludwigsburg gibt es jeweils einen und im März wird voraussichtlich einer in Waiblingen eröffnet. Alles weit genug weg.

Eigentlich alles super, jedoch hapert es an einer wichtigen Stelle: Ihr fehlt noch die richtige Ladenfläche. Das ursprünglich gewünschte Objekt in der Schlichtener Straße ging an einen anderen Interessenten. Der Immobilienmarkt ist auch bei den Gewerbeflächen heiß umkämpft. Zumal, so beschreibt es Lars Scheel von der Wirtschaftsförderung Schorndorf, gerade im Innenstadtbereich fast Vollauslastung herrsche. Viel Angebot gibt es nicht, dazu kommt der eher große Platzbedarf für den Unverpackt-Laden: Mindestens 75 Quadratmeter Platz müsste er bieten, dazu bräuchte es noch einen geeigneten großen Lagerraum. Die Ware wird meist in Pfand-Behältern geliefert, anstatt auf den üblichen, mit Plastik ummantelten, aber eben Platz sparenden Euro-Paletten.

„Ein Unverpackt-Laden würde der Stadt gut tun“

Die Stadt unterstützt Larissa Berger bei der Suche nach einem Standort. „Ein Unverpackt-Laden würde der Stadt gut tun“ meint Lars Scheel. Das Thema sei hoch aktuell, die Nachfrage bei den Schorndorfern definitiv vorhanden. Auch mit der Stadtbau als Vermieterin gäbe es Gespräche. In der ehemaligen Bar Zentral neben dem Bahnhof gäbe es beispielsweise Platz.