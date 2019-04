Schorndorf Feuerwehreinsatz am Rems-Murr-Klinikum

Schorndorf.

Ein technischer Defekt hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz am Rems-Murr-Klinikum in Schorndorf ausgelöst. Laut Polizei bestand für die Patienten keinerlei Gefahr, da die Feuerwehr im Untergeschoss des Gebäudes und nicht auf der Patientenebene im Einsatz war.