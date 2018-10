Schorndorf Update: Feuerwehreinsatz bei Flächenbrand

Wie die Polizei jetzt mitteilte, war das Feuer um kurz vor 13.30 Uhr ausgebrochen und hatte sich innerhalb kurzer Zeit auf einer Fläche von circa 5000 Quadratmeter ausgebreitet. Zahlreiche Wiesengrundstücke und zwei Geschirrhütten sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer ist unter Kontrolle.

Einige Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten den Bereich nach Personen ab. Es kamen keine Menschen zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Schorndorf.

Am Montagmittag (08.10.) hat ein größerer Flächenbrand in der hinteren Ramsbachstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Aktuell (Stand: 14.25 Uhr) brennt es in der Nähe der Gaststätte "Alpengarten", die Gebäude sind nicht betroffen, "nur" die Wiesenflächen. Drei Abteilungen der Feuerwehr Schorndorf sind vor Ort. Die Brandursache ist bisher unbekannt.