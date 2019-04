Schorndorf Firmengebäude von Akku-Hersteller brennt

Am Morgen meldete die Polizei: Gegen 0.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Allerdings dauerten die Nachlöscharbeiten (Stand 4.36 Uhr) noch an.

Rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Produktionsgebäude der Firma Akku Power ist in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 21.28 Uhr zu einem Wohnungs- und Gebäudebrand gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlug Feuer aus dem Dach. Ein Innenangriff konnte nach Angaben von Kommandant Jost Rube nicht mehr erfolgen – zu groß war die Hitze in dem Stahlgebäude. Stattdessen forderten die Schorndorfer Verstärkung an – Weinstädter Kameraden rückten mit einer zweiten Drehleiter an, um die Flammen von oben einzudämmen. Aus Schorndorf waren insgesamt drei Abteilungen im Einsatz: neben der städtischen Wehr die Abteilungen aus Weiler und Schornbach. Und aus der Fellbacher Zentralen Atemschutzwerkstatt wurden die Feuerwehrleute mit Gerät und Flaschen versorgt.

Streifen- und Kriminalpolizisten mussten mit ihrer Ermittlungsarbeit warten. Die Ursache ist laut Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand noch völlig unklar, da das Gebäude auch in den frühen Morgenstunden noch nicht betreten werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.

Löschwasser wird auf Gefahrstoffe überprüft

Die Polizei hielt per Radio Autofahrer auf der nahegelegenen B 29 zur Vorsicht an, Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten – „weil wir nicht genau wissen, was der Rauch beinhaltet“, sagte Kommandant Rube. Gesund sei die Rauchentwicklung bei Bränden jedoch nie. Auch das Löschwasser, das in die Kanalisation gelange, werde auf Gefahrstoffe überprüft, so der Kommandant.