Schorndorf Gartenschau 2019: sechs markante Investionsfelder

Dazu kommen weitere Maßnahmen wie die immerhin auch noch mit knapp 700 000 Euro veranschlagte Neugestaltung des VHS-Vorplatzes und eine Reihe kleinerer Maßnahmen wie etwa die Gemeinschaftsgartenanlage (Krautgarten) im südlich des Sportparks und jenseits der Rems gelegenen Gebiet „Kuhwasen“ oder die Stadtentwicklungsmaßnahme Tuller Platz – als Verbindungsglied zwischen Schlosspark und Altem Friedhof –, die von der Verwaltung eigentlich erst für die Zeit nach der Gartenschau eingeplant war, die jetzt aber auf Drängen vor allem der CDU-Fraktion doch schon 2018 realisiert werden soll. Diese Maßnahme ist mit rund 300 000 Euro veranschlagt.

Reihenfolge umgekehrt: erst die Palm-, dann die Archivstraße

Auch in einem anderen Punkt musste die Verwaltung ihren Vorschlag korrigieren. Es soll nämlich, wenn’s nach dem Gemeinderat geht, der sich in diesem Punkt weitgehend einig war, als weitere Stadtentwicklungsmaßnahme nicht zuerst die Archivstraße und später dann, ab dem Jahr 2020, die Johann-Philipp-Palm-Straße von der Einmündung Archivstraße in Richtung Einmündung Schulstraße ausgebaut werden, sondern umgekehrt. Über die Gestaltung der Archivstraße müsse im Zusammenhang mit dem Bau der Stadtbücherei später ohnehin noch einmal nachgedacht werden – ganz davon abgesehen, dass erst einmal das Bauvorhaben Schatz abgeschlossen sein müsste –, begründete CDU-Stadtrat Manfred Bantel den Wunsch seiner Fraktion, die Umgestaltung der Johann-Philipp-Palm-Straße vorzuziehen. Zumal die, so die Ergänzung von Grünen-Stadtrat Werner Neher, im Hinblick auf die Gartenschau und da wiederum vor allem für Fußgänger und Radfahrer ein viel wichtigere Erschließungs- und Führungsfunktion habe als die Archivstraße.

Er sei „ganz erstaunt über die Begeisterung für die Archivstraße“, sagte Planer Alex Lohrer vom Münchner Büro lohrer.hochrhein, der jetzt den Auftrag hat, die Planung für die Palm-Straße bis nach den Sommerferien zu konkretisieren und mit Zahlen zu hinterlegen. Dann will der Gemeinderat in der September-Runde endgültig entscheiden, wobei FDP/FW-Stadtrat Gerhard Nickel vorab schon mal Wert darauf legte, dass die Kurzzeitparkplätze entlang der Palm-Straße nicht wegfallen dürfen – zumindest nicht auf Dauer. Beim Stadtpark muss Lohrer seine bisherigen Überlegungen insoweit korrigieren, als sich der Gemeinderat auf Antrag der Grünen und der SPD-Fraktion mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, die vorhandene Zwischenbrücke zu erhalten. Der Planer hätte sie gerne entfernt.

Grafenberg-Kapelle: Ja, aber kein Architektenwettbewerb

Beim Grafenberg, den Gartenschau-Planer Prof. Jörg Stötzer durch diverse Nutzfelder, durch ein nach Südwesten ausgerichtetes Aussichtsdeck und durch eine nach Süden hin orientierte auskragende Aussichtsplattform erlebbarer machen will, wurde, untermauert durch den Hinweis auf ein „stimmiges Gesamtkonzept“, an dem nicht pauschal gekürzt werden sollte, der Antrag der CDU-Fraktion abgelehnt, die angenommenen Kosten von rund einer Million Euro um ein Drittel zu kürzen. Im Detail ging es dann um die Frage, ob es auf dem Grafenberg, der künftig einen direkteren Zugang bekommen soll, außer der „Weißen Station“ ein weitere Bauwerk in Form einer Kapelle geben soll. Bislang war geplant, auf dem Grafenberg als bürgerschaftliches Projekt eine einfache Holzkapelle zu errichten, die insgesamt nicht mehr als 150 000 Euro kosten sollte. Mindestens die Hälfte davon sollte über Sponsoring finanziert werden.

„Das hebt sich auf“, argumentierte Werner Neher gegen den Bau von zwei aus seiner Sicht miteinander konkurrierenden Gebäuden auf dem Grafenberg, während Oberbürgermeister Matthias Klopfer sich vorstellen konnte, dass zwei Gebäude auch bereichernd wirken können. Der Gemeinderat zog sich so aus der Affäre, dass er das Projekt „Kapelle am Grafenberg“ mehrheitlich grundsätzlich befürwortete, gleichzeitig aber den von der Verwaltung vorgeschlagenen und mit 50 000 Euro veranschlagten Architektenwettbewerb ablehnte. „So ein Plan fällt nicht vom Himmel“, ärgerte sich Matthias Klopfer zunächst über diese Entscheidung und erklärte die Idee mit der Kapelle für „erledigt“. Um gleich danach wieder in einen kämpferischen Jetzt-erst-recht-Modus zu verfallen und sich wild entschlossen zu zeigen, etwas ganz Besonderes zu machen – und für die Finanzierung des Wettbewerbs einen potenten Sponsor zu suchen.